МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют слабый рост в конце рабочей недели, в то время как отдельные компании представляют отчеты о своей деятельности, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал о пользе от торговли золошлаковыми отходами на бирже

По состоянию на 12.13 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,09%, до 7768,3 пункта, французский CAC 40 — также на 0,09%, до 7098,09 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 15144,85 пункта.

Участники торгов продолжают оценивать результаты корпоративной отчетности. Чистая прибыль французской LVMH по итогам прошлого года выросла на 17%, до 14 миллиардов евро, выручка – на 23%, до 79 миллиардов. Компания также отметила, что год стал рекордным для многих ее подразделений. Акции LVMH дорожают на 0,4%.

А H&M тем временем сообщил о сокращении чистой прибыли втрое, до 350 миллионов долларов. А в четвертом квартале компания зафиксировала чистый убыток почти в 85 миллионов долларов. Бумаги H&M падают в цене более чем на 5%.

Далее в центре внимания трейдеров будут заседания финансовых регуляторов. В четверг свои решения огласят центробанки Великобритании и еврозоны, полагается, что оба регулятора сообщат о повышении учетных ставок на 0,5 процентного пункта.

Также на фондовые рынки Европы могут оказать влияние итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы чуть ранее, в среду. Большинство аналитиков, в частности, закладывает новое повышение учетной ставки и там — на 0,25 п.п., до 4,5-4,75%.