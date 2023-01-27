МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показали рост в пятницу, свидетельствуют данные торгов. На биржи оказала влияние статистика и динамика площадок США. Индекс Nikkei максимально вырос за неделю

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index вырос на 0,54%, до 22 688,9 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,62%, до 2 484,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 7 493,8 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,07%, до 27 382,56 пункта.

Фондовые биржи Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Днем ранее индексы Уолл-стрит показали рост. Dow Jones вырос на 0,6%, NASDAQ – на 1,8%, S&P 500 – на 1,1%. На торгах отразилась сильная статистика по ВВП США за четвертый квартал: показатель, согласно первой оценке, вырос на 2,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), в то время как аналитики ждали увеличения на 2,6%.

Сдержало рост японского индекса укрепление иены к доллару на 0,3%. Базовая инфляция в Токио, согласно официальным данным, ускорилась до 4,3% в январе, что стало самым быстрым ростом цен почти за 42 года, сообщал телеканал CNBC. Такая статистика поддержала ожидания того, что Банк Японии может ослабить стимулирование, в результате иена укрепилась, а более дорогая национальная валюта снижает относительный доход компаний-экспортеров.