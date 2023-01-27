МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пятницу, свидетельствуют данные торгов. На этот раз на биржи влияет слабый отчет Intel. Индекс FTSE 100 держится у флэтовой линии в пятницу

По состоянию на 12.43 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,13% — до 33 979 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,64%, до 12 029 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4 060,25 пункта.

На предторгах акции Intel дешевеют на 10,3% После закрытия вчерашних торгов компания сообщила о квартальном убытке после прибыли годом ранее и снижении выручки. Скорректированная прибыль на акцию и выручка Intel за четвертый квартал оказались при этом ниже ожиданий — 0,1 доллара на акцию и 14 миллиардов долларов соответственно, прогнозировалась прибыль на акцию в 0,22 доллара и выручка в 14,57 миллиарда долларов.

Инвесторы также ждут публикацию макростатистики по США позднее в пятницу. Как ожидается, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе вырос до 64,6 пункта с 59,7 пункта в декабре. А доходы американского населения в прошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с ноябрем, в то время как расходы снизились на 0,1%.