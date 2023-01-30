МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись разнонаправленно после завершения новогодних каникул в Китае, свидетельствуют данные торгов. На биржи повлияли корпоративные новости, а также динамика акций Уолл-стрит. Биржевые цены на газ в Европе снизились на три процента

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,14%, до 3 269,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,16%, до 2 150,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,73%, до 22 069,73 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,35%, до 2 450,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 7 481,7 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,19%, до 27 433,4 пункта.

Инвесторы региона вернулись к торгам после новогодних каникул. В частности, всю прошлую неделю были закрыты биржи Китая. В отдельные дни также были закрыты биржи Гонконга, Южной Кореи, Австралии.

Позитивную динамику поддержали основные американские фондовые индексы, которые в пятницу показали рост. В числе прочих технологический индекс NASDAQ вырос на 0,95%.

Гонконгский Hang Seng реагировал на сообщения СМИ о том, что китайская интернет-компания Alibaba строит новую штаб-квартиру в Сингапуре, решив переместить штаб-квартиру из города Ханчжоу за пределы Китая, а не в Гонконг, где у нее находится дополнительный офис. Акции самой Alibaba упали в цене на 7,1%.

Основное внимание рынков на этой неделе обращено к заседаниям крупных мировых центробанков, таких как Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Рынки полагают, что регуляторы продолжат повышать ключевые ставки на фоне сохраняющейся высокой инфляции.