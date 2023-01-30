МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в понедельник, следует из данных торгов. В среду ожидается решение по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, а на пятницу запланирована публикация данных по рынку труда в стране. Фьючерсы на Nasdaq возглавили снижение в США

По состоянию на 13.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,6% — до 33 843 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,25%, до 12 070,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,89%, до 4 048 пунктов.

В среду ожидается публикация решений Федеральной резервной системы США. 99% аналитиков, опрошенных CME Group, полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

Кроме того, в пятницу ожидается выход статданных по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране вырастет до 3,6% в январе с 3,5% месяцем ранее.