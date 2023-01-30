МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки ждут решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии по ключевым ставкам. Фондовые индексы АТР показывают рост

По состоянию на 13.59 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,05%, до 7 761,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,6%, до 7 054,79 пункта, немецкий DAX — на 0,73%, до 15 039,5 пункта.

Инвесторы проявляют осторожность на неделе, когда ЕЦБ и Банк Англии могут вновь поднять учетные ставки. Решения регуляторы объявят в четверг, и эксперты ожидают, что они повысят ставки рефинансирования на 0,5 процентного пункта, до 3% и 4% годовых соответственно. Наиболее заметно снижается технологический сектор Европы — на 2,2%.

Рынки также обращают внимание на слабую статистику по экономике Германии. Согласно первой оценке, ВВП страны в четвертом квартале вырос на 0,5% в годовом выражении вместо прогнозировавшегося увеличения на 0,8%. С учетом сезонных корректировок показатель поднялся на 1,1% вместо 1,3%.

Трейдеры обращают внимание и на корпоративные новости. Так, акции нидерландской Philips растут в цене на 6,7% после новости о том, что компания сократит 6 тысяч сотрудников по всему миру к 2025 году.