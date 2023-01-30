МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся выше 2200 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с 18 января, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на фоне позитивных корпоративных новостей

Индекс Мосбиржи к 17.21 мск рос на 0,49%, до 2000,06 пункта, долларовый РТС снижался на 0,55%, до 986,68 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом куса доллара на 0,9%, до 70,09 рубля.