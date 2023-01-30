МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в понедельник, инвесторы находятся в ожидании решений и комментариев от мировых центробанков, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Фондовые индексы США растут после выхода макростатистики

По состоянию на 17.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,13%, до 33933,11 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,9%, до 11516,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,42%, до 4053,5 пункта.

В эту среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федрезерва США. По данным CME Group, 98% аналитиков закладывают повышение ставки центробанка на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%. В четверг свои решения обнародуют Банк Англии и Европейский центробанк, согласно прогнозам, оба регулятора повысят свои ставки на 50 базисных пунктов.

"Все зависит от того, что будет происходить на заседаниях центробанков, но не от того, что они сделают, поскольку у нас есть хорошее представление об этом, а в большей степени от их комментариев", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный менеджер Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal).

По словам Камаля, на рынках сейчас наблюдается некоторая фиксация прибыли после ралли января, а также перед возможными "ястребиными" комментариями финансовых регуляторов.