МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei по итогам сегодняшней сессии снизился. Инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США, а корпоративные результаты тем временем показывают неоднозначную динамику. Азиатские биржи закрыли торги понедельника без единой динамики

Фондовый индекс Nikkei Stock Average снизился на 0,39% до 27 327,11 пункта, хотя начинал сессию с ростом. Месячный прирост индекса составил 4,72%, что стало лучшим показателем с октября.

Более широкий индекс Topix опустился сегодня на 0,36% до 1 975,27 пункта.

"Инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания Федерального комитета США по операциям на открытом рынке и данных по занятости в США, — сказал Сёити Арисава, главный управляющий отдела инвестиционных исследований IwaiCosmo Securities. — На пике сезона корпоративной отчетности в Японии внимание инвесторов сосредоточено на отдельных акциях, а не на общем движении, поэтому рынок не имеет выраженного направления. Акции компаний с хорошими перспективами выросли, а с плохими — упали".

Экономические данные США, запланированные к публикации на этой неделе, включают в себя показатели потребительского доверия, расходов на строительство и безработицы. Как ожидается, они будут определять, завершит ли ФРС повышение ставок в марте.

Акции Canon потеряли 1,85% после того, как прогноз годовой операционной прибыли производителя фотоаппаратов разочаровал инвесторов.

Бумаги Oriental Land подскочили на 3,45% после того, как оператор парка Tokyo Disney Resort повысил прогноз годовой чистой прибыли.

Акции Nissan Motor выросли на 2,07% после того, как японский автопроизводитель и его французский партнер Renault SA объявили о масштабной реорганизации своего 20-летнего альянса, договорившись о равных условиях участия.

Банковский сектор потерял 2,28%, показав худший результат среди 33 японских отраслевых субиндексов, за ним следует нефтедобывающий сектор, потерявший 1,83%.