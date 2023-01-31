МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник, свидетельствуют данные торгов. Мировые трейдеры склонны уходить от риска, при этом рынки ждут решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии по ключевым ставкам. Европейские фондовые индексы снижаются на ожидании решения ЕЦБ по ставке

По состоянию на 13.58 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,86% — до 7 717,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 7 029,03 пункта, немецкий DAX — на 0,79%, до 15 006,85 пункта.

В целом мировые трейдеры не склонны рисковать: азиатские индексы во вторник снизились в пределах 1%, а индексы Уолл-стрит в понедельник упали в пределах 2%.

Рынки продолжают ожидать решений ЕЦБ и Банка Англии по монетарной политике. Европейский регулятор, как ожидается, в четверг повысит ставку на 50 базисных пунктов — до 3% годовых. Тогда же будут озвучены и итоги заседания британского центробанка, который также может повысить ставку на 50 базисных пунктов — до 4% годовых.

Трейдеры обратили внимание и на макростатистику. Так, безработица в Германии в январе ожидаемо осталась на уровне предыдущего месяца в 5,5%. А рост ВВП еврозоны, по первой оценке, в четвертом квартале прошлого года замедлился до 1,9% в годовом выражении, что оказалось выше прогноза в 1,8%. ВВП Франции в четвертом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,1% в квартальном выражении вместо ожидаемой нулевой динамики.

Вместе с этим акции итальянской банковской группы UniCredit дорожают на 8,5% после публикации финансового отчета. Выручка банка в четвертом квартале выросла на 29%, операционная прибыль подскочила в 1,6 раза, также была получена чистая прибыль против убытка годом ранее. А вот швейцарский UBS Group отметил сохранение неопределенности макроэкономического прогноза. Бумаги банка дешевеют на 3,3%.