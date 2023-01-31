МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают финансовые результаты компаний. Мировые фондовые индексы снижаются в ожидании заседаний центробанков

По состоянию на 18.30 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,12%, до 33758,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,83%, до 11489,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 4040,68 пункта.

Так, во вторник о своих результатах сообщил автопроизводитель General Motors. Выручка компании за четвертый квартал прошлого года выросла на 28%, до 43,1 миллиарда долларов, превысив прогнозы аналитиков. Акции General Motors подскакивают в цене на 7,8%.

Тем временем акции McDonald's дешевеют на 2,5%. По итогам 2022 года чистая прибыль компании снизилась на 18%, до 6,2 миллиарда долларов, а выручка сократилась меньше чем на 1% и составила 23,2 миллиарда долларов.

"Смешанные результаты отчетности, вероятно, продолжат вызывать некоторую волатильность в ближайшие недели", — цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора HSBC Private Bank Виллема Селса (Willem Sels).

В эту среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания Федрезерва США. По данным CME Group, 98% аналитиков закладывают повышение ставки центробанка на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75%.