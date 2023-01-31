МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы не показали определенной динамики во вторник, а по итогам января подскочили на 4-9%, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы снижаются на общем уходе от риска

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,17% — до 7771,7 пункта, французский CAC 40 вырос на символические 0,01%, до 7082,42 пункта, немецкий DAX — также на 0,01%, до 15128,27 пункта.

За весь январь FTSE 100 увеличился на 4,29%, CAC 40 — на 9,4%, DAX — на 8,65%. В январе инвесторы с оптимизмом оценивали перспективы восстановления китайской экономики после ослабления коронавирусных ограничений по стране, а также возможного смягчения монетарной политики центробанков, в частности Федрезерва США.

Во вторник трейдеры оценивали европейскую статистику. Рост ВВП 20 стран еврозоны, по первой оценке, замедлился в четвертом квартале до 1,9% в годовом выражении, в квартальном — до 0,1%. Аналитики ожидали замедления роста годового показателя до 1,8%, а в квартальном выражении ожидалось снижение ВВП на 0,1%.

"Неожиданный рост (ВВП в квартальном выражении — ред.) делает техническую рецессию в еврозоне все менее вероятной", — цитирует агентство Франс Пресс экономиста CEBR Карла Томпсона (Karl Thompson).