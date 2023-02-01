МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР завершили торги снижением на нескольких факторах

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,1%, до 3258,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 2153,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,43%, до 21937 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,27%, до 7497,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,47%, до 2436,11 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,05%, до 27341,5 пункта.

На мировых рынках наблюдается положительная динамика в среду перед оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы США и дальнейшей величины учётной ставки. "Появившиеся данные не оправдывают повышения на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, я бы сказал, что это почти 100% уверенность, что они повысят на 25", — сказал агентству Блумберг исполнительный директор SGH Macro Advisors Сасан Гахрамани (Sassan Ghahramani).

Также ранее в среду был опубликован индекс деловой активности Caixin в производственном секторе в Китае. Январский показатель поднялся до 49,2 пункта с 19 пунктов месяцем ранее.