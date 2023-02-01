Основные фондовые индексы АТР растут вслед за фондовыми рынками США
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,1%, до 3258,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 2153,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,43%, до 21937 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличивается на 0,27%, до 7497,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,47%, до 2436,11 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,05%, до 27341,5 пункта.
На мировых рынках наблюдается положительная динамика в среду перед оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы США и дальнейшей величины учётной ставки. "Появившиеся данные не оправдывают повышения на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, я бы сказал, что это почти 100% уверенность, что они повысят на 25", — сказал агентству Блумберг исполнительный директор SGH Macro Advisors Сасан Гахрамани (Sassan Ghahramani).
Также ранее в среду был опубликован индекс деловой активности Caixin в производственном секторе в Китае. Январский показатель поднялся до 49,2 пункта с 19 пунктов месяцем ранее.
https://1prime.ru/Index/20230201/839648192.html