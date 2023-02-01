МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись в плюсе, свидетельствуют данные торгов. На индексах отразилась динамика акций Уолл-стрит, в то время как инвесторы продолжают ожидать заседаний крупных мировых центробанков. Продажи дизтоплива на бирже в России выросли

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,9%, до 3 284,92 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,45%, до 2 173,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,05%, до 22 072,18 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,02%, до 2 449,8 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7 501,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,07%, до 27 346,88 пункта.

Поддержала азиатские торги динамика американских бирж, которые во вторник закрыли торги ростом более чем на 1%.

Важнейшими событиями недели остаются заседания крупных мировых ЦБ. Особое внимание инвесторы обратят на решение по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, о котором будет объявлено позднее в среду. По данным CME Group, почти 98% экспертов ожидают повышения ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых.

Инвесторы обращают внимание и на макростатистику по региону. Так индекс деловой активности PMI по версии Caixin в производственном секторе в Китае в январе поднялся до 49,2 пункта с 49 пунктов месяцем ранее, прогноз составлял 49,5 пункта. Австралийский промышленный PMI опустился до 50 пунктов с 50,2 пункта в декабре, что оказалось выше ожидаемых 49,8 пункта. Южнокорейский и японский промышленные индексы PMI в январе составили 48,5 пункта и 48,9 пункта соответственно.

При этом экспорт Южной Кореи в январе упал на 16,6%, хотя ожидалось снижение только на 11,3%, а импорт в годовом выражении снизился на 2,6% — лучше ожидаемого уменьшения на 3,6%.