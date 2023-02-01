МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду показывают слабую разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают ожидать итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии в четверг, оценивая сезон отчетности и макростатистику. Азиатские биржи выросли по итогам торгов среды

По состоянию на 14.05 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,1% — до 7 779,4 пункта, французский CAC 40 — снижался на 0,06%, до 7 077,96 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 15 126,95 пункта.

Главным событием недели остаются заседания европейского и британского центробанков, итоги будут объявлены в четверг. ЕЦБ, как ожидается, повысит ставку на 50 базисных пунктов — до 3% годовых. А Банк Англии, согласно прогнозам рынков, может повысить ставку также на 50 базисных пунктов — до 4% годовых.

Трейдеры обращают внимание и на макростатистику по региону. Так, годовая инфляция в 20 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 8,5% с 9,2% месяцем ранее. При этом прогноз составлял 9%. А безработица в еврозоне составила в декабре 6,6%, что соответствует пересмотренному уровню ноября. Аналитики ожидали сохранение значения на первоначальном показателе ноября в 6,5%.

Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе поднялся до 48,8 пункта с 47,8 пункта, что совпало с предварительной оценкой. При этом промышленный PMI Германии неожиданно вырос, а Франции — поднялся слабее ожиданий.

Акции швейцарской Novartis падают в цене на 2,4% после публикации финотчета компании. За четвертый квартал чистая прибыль компании упала более чем в 10 раз, до 1,47 миллиарда долларов. А выручка опустилась на 4% — до 12,69 миллиарда долларов.