МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются перед возможным повышением учетной ставки Федеральной резервной системой США — любое ужесточение монетарной политики воспринимается негативно, и новый месяц может открыться в минусе по этим индексам, следует из данных торгов. Американские фондовые индексы растут на фоне сезона отчетности

По состоянию на 14.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,47%, до 33 997 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 12 116 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 4 073,75 пункта.

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в среду вечером. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.

Кроме того, пессимизма на рынках добавили корпоративные новости. По данным СМИ, американская компания Intel сократит заработные платы менеджерам среднего звена и руководству из-за спада на рынке компьютеров. А платежный сервис Pay Pal заявил, что сократит 2 тысячи сотрудников, что составляет примерно 7% штата.