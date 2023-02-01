Фьючерсы на американские индексы в среду снижаются перед возможным повышением ставки ФРС
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются перед возможным повышением учетной ставки Федеральной резервной системой США — любое ужесточение монетарной политики воспринимается негативно, и новый месяц может открыться в минусе по этим индексам, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.25 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,47%, до 33 997 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 12 116 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 4 073,75 пункта.
Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в среду вечером. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.
Кроме того, пессимизма на рынках добавили корпоративные новости. По данным СМИ, американская компания Intel сократит заработные платы менеджерам среднего звена и руководству из-за спада на рынке компьютеров. А платежный сервис Pay Pal заявил, что сократит 2 тысячи сотрудников, что составляет примерно 7% штата.
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