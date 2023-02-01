МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду после выхода слабой внутренней статистики и перед оглашением итогов первого в этом году заседания ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Американские фондовые индексы растут на фоне сезона отчетности

По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,62% — до 33873,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,1%, до 11573,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,24%, до 4067,37 пункта.

Число рабочих мест в частных компаниях США в январе увеличилось на 106 тысяч, в то время как аналитики ждали роста показателя на 178 тысяч. А индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в январе снизился до 47,4% с декабрьских 48,4%, что также оказалось хуже прогнозов.

Позднее в среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС США. По данным CME Group, 98% аналитиков ожидают повышения ставки американского центробанка на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75%.

"Официальные лица ФРС, вероятно, вновь сообщат о намерении сохранить ставку на ограничительном уровне в обозримом будущем, а также подчеркнут, что они не собираются снижать ее в ближайшее время", — сказал агентству Блумберг основатель Yardeni Research Эд Ярдени (Ed Yardeni).