МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы находятся в ожидании итогов заседаний Европейского центробанка (ЕЦБ) и Банка Англии. Европейские фондовые индексы выросли по итогам января

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,14% — до 7761,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 7077,11 пункта, немецкий DAX вырос на 0,35%, до 15180,74 пункта.

В четверг сведения о своих решениях по итогам февральских заседаний опубликуют Банк Англии и ЕЦБ. Согласно прогнозам, оба регулятора повысят свои ставки на 50 базисных пунктов.

Трейдеры в среду также обратили внимание на европейскую статистику. Так, годовая инфляция в 20 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам января замедлилась до 8,5% с 9,2% месяцем ранее, прогнозировалось замедление до 9%.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 20 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе поднялся до 48,8 пункта с 47,8 пункта, что совпало с предварительной оценкой. При этом промышленный PMI Германии неожиданно вырос, а Франции — поднялся слабее ожиданий.