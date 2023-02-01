Американские фондовые индексы перешли к росту после заседания ФРС
Американские фондовые индексы перешли к росту после повышения ставки ФРС
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в основном перешли к росту после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.48 мск промышленный индекс Dow Jones символически снижается на 0,03%, до 34076,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq растет на 1,4%, до 11744,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 4106,6 пункта.
До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса снижались: Dow Jones торговался на уровне в 33816 пунктов, Nasdaq — 12125 пунктов, S&P 500 — 4059 пунктов.
ФРС США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых.