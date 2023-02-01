МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в основном перешли к росту после ожидаемого повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов. Американские фондовые индексы растут на фоне сезона отчетности

По состоянию на 22.48 мск промышленный индекс Dow Jones символически снижается на 0,03%, до 34076,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq растет на 1,4%, до 11744,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 4106,6 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС все три индекса снижались: Dow Jones торговался на уровне в 33816 пунктов, Nasdaq — 12125 пунктов, S&P 500 — 4059 пунктов.

ФРС США по итогам февральского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,5-4,75% годовых.

Следующее заседание регулятора пройдет 21-22 марта.