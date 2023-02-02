МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки следуют динамике Уолл-стрит после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Фондовые биржи АТР завершили торги снижением на нескольких факторах

По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% — до 3 294,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,41%, до 2 182,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,53%, до 22 190 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,8% — до 2 470,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 7 513,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,19%, до 27 398,5 пункта.

В среду американские фондовые биржи закрылись в плюсе, причем технологический индекс NASDAQ поднялся сразу на 2%.

ФРС США по итогам первого в этом году заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых.

Глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает возможным возвращение инфляции к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики; при этом ставки будут повышаться и дальше для сдерживания инфляции.