Основные фондовые индексы АТР растут вслед за США после решения ФРС по ставке
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Рынки следуют динамике Уолл-стрит после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 7.43 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,29% — до 3 294,51 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,41%, до 2 182,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,53%, до 22 190 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,8% — до 2 470,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,16%, до 7 513,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,19%, до 27 398,5 пункта.
В среду американские фондовые биржи закрылись в плюсе, причем технологический индекс NASDAQ поднялся сразу на 2%.
ФРС США по итогам первого в этом году заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых.
Глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает возможным возвращение инфляции к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики; при этом ставки будут повышаться и дальше для сдерживания инфляции.
https://1prime.ru/Index/20230202/839664675.html