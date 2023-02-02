МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Японский Nikkei сегодня немного вырос при поддержке акций технологических гигантов после резкого подъема американского индекса Nasdaq накануне. Между тем укрепление иены оказало давление на бумаги экспортеров и ограничило рост. В Казахстане пройдет экономический форум "ЕС – Центральная Азия"

Nikkei поднялся на 0,2% до 27 402,05 пункта. Из 225 компонентов индекса выросли 51, снизились 171 и три завершили торги без значительных изменений.

"Nikkei получил поддержку от технологического сектора, однако в целом рынок испытывал трудности", — отметил Тихиро Ота, помощник главного управляющего SMBC Nikko Securities по инвестиционному анализу и услугам для инвесторов.

S&P 500 и Nasdaq вчера резко выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что инфляция начала замедляться. Центробанк США также повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Акции Fast Retailing подорожали на 2,53% и сильнее остальных поддержали Nikkei. Бумаги Tokyo Electron и Advantest добавили 2,93% и 3,66% соответственно.

Акции SoftBank Group набрали 1,02%.

Более широкий индекс Topix опустился на 0,36% до 1965,17 пункта.

Бумаги Toyota Motor упали на 1,08%, оказав сильнейшее давление на Topix. Акции Nissan Motor и Honda Motor потеряли 1,9% и 1,17% соответственно.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group снизились на 1,36%.

Банковский сектор японского рынка понизился на 1,4%.