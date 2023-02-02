Фондовые индексы АТР в основном поднялись вслед за рынками США по итогам торгов четверга
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги ростом вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 3 285,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,05%, до 2 172,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,52%, до 21 958,36 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,7%, до 2 468,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 7 511,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,2%, до 27 402,05 пункта.
Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых рынков США, которые показали рост. Положительная динамика на Уолл-стрит последовала за решением по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Так, ФРС по итогам первого в этом году заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает возможным возвращение инфляции к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики; при этом ставки будут повышаться и дальше для сдерживания инфляции.
"Вполне возможно, что мы продолжим наблюдать серию волатильности, но, определенно, условия кажутся более рискованными, чем в прошлом году", — сказал о брифинге Пауэлла агентству Блумберг главный инвестиционный директор Banque Syz Чарльз-Генри Моншо (Charles-Henry Monchau).
https://1prime.ru/Index/20230202/839668284.html