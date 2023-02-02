МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги ростом вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei немного вырос при поддержке технологического сектора

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 3 285,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,05%, до 2 172,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,52%, до 21 958,36 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,7%, до 2 468,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 7 511,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,2%, до 27 402,05 пункта.

Инвесторы в Азии обратили внимание на закрытие фондовых рынков США, которые показали рост. Положительная динамика на Уолл-стрит последовала за решением по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Так, ФРС по итогам первого в этом году заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает возможным возвращение инфляции к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики; при этом ставки будут повышаться и дальше для сдерживания инфляции.

"Вполне возможно, что мы продолжим наблюдать серию волатильности, но, определенно, условия кажутся более рискованными, чем в прошлом году", — сказал о брифинге Пауэлла агентству Блумберг главный инвестиционный директор Banque Syz Чарльз-Генри Моншо (Charles-Henry Monchau).