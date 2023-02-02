МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг показывают в основном рост после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом в лидерах индекс NASDAQ благодаря отчетности компаний, следует из данных торгов. Лавров рассказал о намерении США подавить европейскую экономику

По состоянию на 12.30 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,19%, до 34 084 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — вырос на 1,28%, до 12 573,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — поднялся на 0,41%, до 4 149 пунктов.

Федрезерв в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что ФРС, вероятно, будет и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции.

В то же время Пауэлл отметил, что экономика США, несмотря на дефляционные меры, продолжит расти, а инфляция может вернуться к 2% без существенного замедления экономики. Такие комментарии рынки восприняли как "голубиные", что сдержало доллар и поддержало фондовые рынки.

В то же время поддерживает NASDAQ сильный финотчет Meta*, опубликованный в ночь на четверг. В отчете компания объявила о выкупе акций на 40 миллиардов долларов, при этом выручка за четвертый квартал оказалась лучше прогнозов. На предторгах акции дорожают на 18,5%.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская