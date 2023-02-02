МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Великобритании сохранили свои позиции в четверг после того, как представители Банка Англии заявили, что инфляция, вероятно, достигла своего пика, и спрогнозировали более слабую рецессию в 2023 году после повышения процентных ставок, как и ожидалось. Банк Англии повысил учетную ставку до четырех процентов

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,6%, а индекс FTSE 250, ориентированный на внутренний рынок, подскочил на 2,5%, достигнув нового пятимесячного максимума.

Банк Англии повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, в соответствии с ожиданиями рынка, но отказался от своего обещания продолжать повышать их "принудительно", если потребуется.

Банк Англии также прогнозирует "гораздо менее глубокую" рецессию, чем он опасался в своих последних прогнозах в ноябре.

Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,7% после первоначального роста, а чувствительные к ставкам акции банков упали на 0,5% вслед за снижением доходности государственных облигаций.

Фьючерсы на фондовые индексы США торговались с повышением в четверг, на следующий день после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что инфляция начинает ослабевать, в своих комментариях, сделанных после повышения ставки центрального банка на четверть пункта.

Котировки Shell выросли на 2,2% после того, как нефтегазовый гигант получил рекордную прибыль в размере 40 млрд долларов в 2022 году и объявил о новой программе выкупа акций на сумму 4 млрд долларов в течение следующих трех месяцев.

Бумаги WPP подорожали на 3,9% после того, как ее французский конкурент Publicis Groupe спрогнозировал дальнейший рост в 2023 году. Котировки BT выросли на 5,9% после того, как крупнейший британский оператор широкополосной и мобильной связи сохранил годовой прогноз.