МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают итоги февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут на торгах четверга

По состоянию на 17.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,63% — до 33876,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 2,29%, до 12086,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 4152,9 пункта.

ФРС по итогам первого в этом году заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает возможным возвращение инфляции к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики; при этом ставки будут повышаться и дальше для сдерживания инфляции.

"Хотя Федрезерв замедлил темпы повышения ставки, по-прежнему существует множество неопределенности относительно траектории инфляции и относительно того, как ужесточение политики ФРС повлияет на экономический рост в этом году", — сказал агентству Блумберг руководитель UBS Wealth Management в Филадельфии Брэд Бернстейн (Brad Bernstein).

Бернстейн также добавил, что внимание инвесторов теперь переключилось на финансовые отчеты крупных технологических компаний. Так, в ночь на пятницу о своих результатах за прошлый квартал сообщат Apple, Alphabet и Amazon.

А акции Meta* подскакивают в цене более чем на 18% после публикации отчетности. Выручка за четвертый квартал оказалась лучше прогнозов — показатель снизился на 4,5% год к году и составил 32,165 миллиарда долларов при прогнозе в 31,53 миллиарда долларов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская