Фондовые индексы США в основном поднимаются после итогов заседания ФРС в четверг
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают итоги февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 17.43 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,63% — до 33876,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 2,29%, до 12086,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 4152,9 пункта.
ФРС по итогам первого в этом году заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает возможным возвращение инфляции к 2% без значительного всплеска безработицы и существенного замедления экономики; при этом ставки будут повышаться и дальше для сдерживания инфляции.
"Хотя Федрезерв замедлил темпы повышения ставки, по-прежнему существует множество неопределенности относительно траектории инфляции и относительно того, как ужесточение политики ФРС повлияет на экономический рост в этом году", — сказал агентству Блумберг руководитель UBS Wealth Management в Филадельфии Брэд Бернстейн (Brad Bernstein).
Бернстейн также добавил, что внимание инвесторов теперь переключилось на финансовые отчеты крупных технологических компаний. Так, в ночь на пятницу о своих результатах за прошлый квартал сообщат Apple, Alphabet и Amazon.
А акции Meta* подскакивают в цене более чем на 18% после публикации отчетности. Выручка за четвертый квартал оказалась лучше прогнозов — показатель снизился на 4,5% год к году и составил 32,165 миллиарда долларов при прогнозе в 31,53 миллиарда долларов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/Index/20230202/839673352.html