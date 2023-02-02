МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивали итоги заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Европейские фондовые индексы снизились в ожидании итогов заседания ЕЦБ

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,74% — до 7818,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,26%, до 7166,27 пункта, немецкий DAX — на 2,17%, до 15510,35 пункта.

ЕЦБ по итогам заседания повысил учетную ставку на 50 базисных пунктов – до 3% с 2,5%. Регулятор добавил, что намерен повысить учетную ставку еще на 50 базисных пунктов в марте.

"Это действие было широко ожидаемо рыночными аналитиками и отражает улучшающиеся экономические условия в регионе", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела исследований FOREX.com и City Index Мэтью Уэллера (Matthew Weller).

Банк Англии по итогам своего февральского заседания также повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 4% с 3,5%. Кроме того, регулятор понизил прогноз по инфляции в Великобритании до 9,7% по итогам первого квартала текущего года. Ноябрьский прогноз подразумевал инфляцию на уровне 10,1%. Британский центробанк также отметил, что ожидает быстрого замедления инфляции в этом году.