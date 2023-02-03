МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не демонстрируют единой динамики на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы АТР показывают рост

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,37%, до 3240,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 2141,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,78%, до 21568 пунктов.

Австралийский S&P/ASX 200, напротив, увеличивается на 0,65%, до 7560,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,53%, до 2482 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 27501,5 пункта.

Инвесторы в Азии оценивают ряд факторов в пятницу. Во-первых, деловое издание Caixin опубликовало индекс деловой активности в секторе услуг Китая, который вырос в январе до 52,9 пункта с 48 пунктов месяцем ранее.

Во-вторых, рынки, в том числе в Азии, продолжают оценивать решение Федеральной резервной системы США повысить учётную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5-4,75% годовых.