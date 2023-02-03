Основные фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики на ряде факторов
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не демонстрируют единой динамики на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,37%, до 3240,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,43%, до 2141,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,78%, до 21568 пунктов.
Австралийский S&P/ASX 200, напротив, увеличивается на 0,65%, до 7560,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,53%, до 2482 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,36%, до 27501,5 пункта.
Инвесторы в Азии оценивают ряд факторов в пятницу. Во-первых, деловое издание Caixin опубликовало индекс деловой активности в секторе услуг Китая, который вырос в январе до 52,9 пункта с 48 пунктов месяцем ранее.
Во-вторых, рынки, в том числе в Азии, продолжают оценивать решение Федеральной резервной системы США повысить учётную ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5-4,75% годовых.
https://1prime.ru/Index/20230203/839678508.html