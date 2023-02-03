МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei сегодня достиг семинедельного максимума, чему способствовал уверенный вчерашний рост американского Nasdaq. Лидерами роста стали Sony Group и другие компании, опубликовавшие высокие прогнозы роста. Азиатские биржи закрыли торги четверга в основном ростом

Nikkei поднялся на 0,39% и закрылся на отметке 27 509,46 пункта, что стало самым высоким значением с 16 декабря. За неделю индекс вырос на 0,46%.

Более широкий индекс Topix сегодня вырос на 0,26% до 1 970,26 пункта, но за неделю потерял 0,6%.

"Перспективы компаний четко отразились в цене их акций, как, например, у Sony, — отмечает Такамаса Икеда, старший портфельный менеджер GCI Asset Management. — Инвесторы хотели подтверждения прогнозов, прежде чем начать активные покупки".

Индексы Nasdaq и S&P 500 вчера выросли и достигли примерно пятимесячных максимумов. Росту акций способствовало заявление председателя ФРС США Джерома Пауэлла, которое оказалось менее жестким, чем ожидалось.

Акции Sony Group подскочили на 6,18% после того, как производитель игр повысил прогноз прибыли и увеличил целевой показатель продаж игровой консоли PlayStation 5 за год, который завершится в марте, на 1 млн единиц до 19 млн.

Бумаги ANA Holdings выросли на 1,68% после того, как оператор крупнейшей японской авиакомпании повысил прогноз прибыли на весь год в связи с восстановлением спроса на путешествия.

С другой стороны, акции конкурирующей с ним авиакомпании Japan Airlines упали на 3,6%, хотя и та вернулась к прибыли.

Акции Z Holdings выросли на 12,21% после объявления о слиянии с компанией Line Corp, занимающейся приложениями для обмена сообщениями, и интернет-компанией Yahoo Japan.

Бумаги судоходной компании Kawasaki Kisen подорожали на 4,49% после того, как она повысила прогноз дивидендов на весь год, снизив при этом прогноз чистой прибыли.

Торговые дома Marubeni и Itochu повысили прогнозы годовых дивидендов благодаря рекордным квартальным прибылям и объявили о выкупе акций, чтобы вознаградить инвесторов.

Акции Marubeni выросли на 4,41%, а бумаги Itochu потеряли 1,62%.

Акции производителя электроприборов Panasonic Holdings упали на 3,11% после того, как компания снизила годовой прогноз операционной прибыли.