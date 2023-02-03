МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом в пятницу, а британский FTSE 100 обновил исторический максимум, хоть и чуть откатился от этой отметки по итогам дня, следует из данных торгов.

По итогам пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 1,04% — до 7901,8 пункта. В ходе торгов показатель достигал рекордного значения в 7907,35 пункта. Прежний исторический максимум был достигнут в мае 2018 года и составлял 7903,5 пункта.

Французский CAC 40 в пятницу увеличился на 0,94%, до 7233,94 пункта, немецкий DAX снизился на 0,21%, до 15476,43 пункта.

Как отмечают аналитики, росту FTSE 100 до рекордных значений способствовали сильные данные по рынку США, которые снизили беспокойства инвесторов относительно рецессии.

Безработица в США в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, в то время как прогнозировалось увеличение показателя только на 185 тысяч.

"Рынки наполнились оптимизмом в пятницу, что подняло индекс FTSE 100 до рекордно высокого уровня после данных о том, что рост рабочих мест в США ускорился, из-за чего инвесторы отмахнулись от беспокойства относительно рецессии", — сказала агентству Франс Пресс старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).