МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei в понедельник закрылся на максимуме более чем за семь недель, поскольку ослабление иены способствовало росту котировок автопроизводителей и других экспортеров. При этом акции трейдинговых компаний выросли в цене благодаря хорошим прогнозам прибыли. Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики

Nikkei прибавил 0,67% и закрылся на отметке 27 693,65 пункта, что является самым высоким показателем с 15 декабря. Более широкий индекс Topix вырос на 0,45% до 1979,22 пункта.

Иена ослабла до трехнедельного минимума после сообщения о том, что заместитель управляющего Банка Японии Масаёси Амамия рассматривается в качестве кандидата на пост следующего управляющего, а также после выхода сильных данных по занятости в США, которые показали, что ФРС может еще долго придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.

"Иена снизилась, а экономика США выглядит устойчивой, что является лучшим сценарием для японских экспортеров", — рассказал Дзюн Морита, главный управляющий аналитического отдела Chibagin Asset Management.

Индекс автомобильной промышленности вырос на 1,35%. При этом бумаги Toyota Motor и Honda Motor поднялись на 1,16% и 1,88% соответственно. Котировки Mitsubishi Motors подскочили на 4,95%.

Индекс трейдинговых компаний вырос на 2,38% и стал лучшим среди 33 отраслевых субиндексов, после того как Mitsui & Co и Mitsubishi Corp повысили прогнозы прибыли на весь год и пообещали выплатить более высокие дивиденды.

Котировки Mitsubishi Corp подскочили на 7,84%, возглавив прирост в Nikkei. Акции Sumitomo Corp подорожали на 1,34%, а Mitsui — на 0,99%.

Секторы нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний выросли на 2,38% и 2,21% соответственно.

Банковский сектор упал на 1,39% и продемонстрировал худшую динамику.

Из включенных в Nikkei бумаг акции 173 компаний выросли в цене, 43 — подешевели. Акции девяти компаний торговались без изменений.