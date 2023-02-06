МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник сильно снижаются, в то время как инвесторы ожидают дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. "СПБ биржа" добавит на торги акции с листингом в Гонконге

По состоянию на 14.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,8%, до 33691 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,22%, до 12470,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,98%, до 4107 пункта.

После выхода в пятницу данных рынка труда в стране трейдеры стали ожидать, что Федеральная резервная система США продолжит ужесточать монетарную политику.

Так, безработица в США в январе неожиданно снизилась — до 3,4% с уровня декабря в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя до 3,6%. Соответственно, более низкая безработица сигнализирует о том, что положение в стране позволяет еще больше повысить учетную ставку.

"Состояние сектора занятости — важный фактор в процессе принятия решений Федеральной резервной системой, и поэтому это число, безусловно, предоставило инвесторам еще один фактор для прогнозирования хода действий ФРС в ближайшие пару месяцев", — отметили агентству Блумберг экономисты Rand Merchant Bank в Йоханнесбурге.