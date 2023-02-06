МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник демонстрируют снижение на 1% и более, в то время как мировые трейдеры уходят от риска, а в еврозоне фиксируется падение розничных продаж, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в минусе, кроме японского Nikkei 225

По состоянию на 14.44 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,89%, до 7 831,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,53%, до 7 123,32 пункта, немецкий DAX — на 1,09%, до 15 307,04 пункта.

Трейдеры обратили внимание на макростатистику. Объем розничных продаж в еврозоне в декабре снизился на 2,7% по сравнению с ноябрем, эксперты ожидали снижения лишь на 2,5%. В годовом исчислении объем розничных продаж уменьшился на 2,8% при прогнозе снижения на 2,7%.

При этом европейские индексы находятся в общем русле падения глобальных фондовых рынков после того, как американская макростатистика намекнула о дальнейшем ужесточении монетарной политики в США.

Безработица в стране в январе неожиданно снизилась и составила 3,4% после 3,5% месяцем ранее, аналитики же, напротив, ожидали роста показателя до 3,6%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 517 тысяч, хотя аналитики ожидали увеличения показателя лишь до 185 тысяч.

После выхода статистики безработицы в США основные американские и азиатские индексы сильно упали.