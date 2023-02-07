МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня снизился по итогам торгов после первоначального роста. Инвесторы ждали выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Корпоративная отчетность была неоднозначной и по-разному влияла на рыночную динамику. Азиатские биржи закрылись разнонаправленно

Nikkei по итогам сессии опустился на 0,03% до 27 685,47 пункта, прервав четырехдневную позитивную серию. Большую часть дня индекс был на позитивной территории.

Более широкий Topix поднялся на 0,21% до 1983,40 пункта.

Инвесторы с нетерпением ждут выступления председателя ФРС, которое состоится позднее сегодня. Участники рынка будут следить за любым изменением риторики центробанка после того, как макроданные на прошлой неделе указали на сильный рост занятости и высокую активность в секторе услуг США в январе.

"Рынок потерял направление движения на фоне продолжающегося сезона корпоративной отчетности в Японии. После выхода отчетов инвесторы покупали акции одних компаний и продавали бумаги других, — сказал Тихиро Ота, помощник главного управляющего SMBC Nikko Securities по инвестиционному анализу и услугам для инвесторов. — Кроме того, участники рынка ждут речи Пауэлла".

Акции Fast Retailing потеряли 0,52%, оказав сильнейшее давление на Nikkei. Бумаги SoftBank Group упали на 1,01%, а акции Recruit Holdings — на 1,63%.

Бумаги JFE Holdings подешевели на 8,47% и возглавили спад на рынке. Вторая по величине сталелитейная компания Японии понизила прогнозы относительно производства нерафинированной стали и годовой прибыли.

Сталелитейный сектор в целом потерял 2,95% и стал аутсайдером среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи.

Согласно данным, представленным Министерством труда Японии, реальная заработная плата в стране в декабре выросла впервые с марта, несмотря на ускорение инфляции. Номинальная заработная плата показала самый сильный рост почти за 26 лет, в том числе благодаря значительным зимним премиям. При этом сохраняется неопределенность по поводу того, сможет ли рост зарплат поддержать экономическое восстановление Японии.

Как отметил Юго Цубои, старший аналитик Daiwa Securities, эти макроданные подстегнули ожидания насчет корректировки сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии.

Банковский сектор вырос на 2,51% и возглавил прирост.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group добавили 3,2% и 2,1% соответственно.