МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрыли торги в основном ростом после падения понедельника, свидетельствуют данные торгов. "СПБ биржа" увеличит число бумаг, торгующихся с десяти часов утра

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,29% — до 3 248,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36%, до 2 152,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,36%, до 21 298,7 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,55%, до 2 451,71 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,46% — до 7 504,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,03%, до 27 685,47 пункта.

Азиатские биржи отыграли часть потерь понедельника, когда они закрылись снижением в пределах 2%. Уход трейдеров от риска был связан с динамикой индексов Уолл-стрит, которые в пятницу также упали.

Во вторник инвесторы обратили внимание и на внутренние новости, которые, в частности, оказали давление на австралийский индекс. ЦБ Австралии (Резервный банк Австралии) принял решение повысить учетную ставку до 3,35%, что стало самым высоким уровнем с сентября 2012 года.

Внимание рынков теперь обращено к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы рассчитывают услышать комментарии по дальнейшему курсу монетарной политики регулятора и экономическим прогнозам. Пауэлл позже во вторник выступит в Экономическом клубе Вашингтона.