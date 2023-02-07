МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник в основном незначительно растут перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов. Мосбиржа запустит торги фьючерсами на акции из DAX 40

По состоянию на 14.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,03% — до 33926 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,22% — до 12542,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повышается на 0,09% — до 4127 пунктов.

Пауэлл позже во вторник выступит в Экономическом клубе Вашингтона. Инвесторы ждут сигналов по дальнейшей монетарной политике американского регулятора.

По мнению аналитика Brandywine Global Investment Management LLC Джека Макинтайра (Jack McIntyre), которого цитирует агентство Блумберг, Пауэлл может повторить некоторые тезисы, которые он озвучил до выхода последнего отчета о занятости. "Я ожидаю, что Пауэлл донесет до нас мысль о том, что они уже многое сделали, и что позднее в этом году произойдет ужесточение, которое повлияет на экономику", — сказал эксперт.