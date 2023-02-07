МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США слегка повышаются, пока рынок ждет сегодняшнее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Его слова будут внимательно изучать на предмет указаний на то, как долго центробанк будет повышать ставки. Министр финансов США заявила, что видит возможность избежать рецессии

Пауэлл должен выступить в Экономическом клубе Вашингтона в 05.40 по Гринвичу. За его речью будут пристально следить, учитывая, что на прошлой неделе высокие показатели по рынку труда помешали росту надежд на то, что центробанк будет проводить менее жесткую денежно-кредитную политику.

"В теории укрепление рынка труда снижает вероятность того, что Федеральная резервная система в ближайшее время прекратит повышать ставки, — считает Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell. — Чтобы ФРС могла оправдать изменение позиции по ставкам, нужно начало охлаждения рынка труда и инфляции".

Фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 выросли сильнее всего среди фьючерсов на три основных индекса Уолл-стрит.

Акции тяжеловеса Microsoft Corp на премаркете набрали 0,9%. Ожидается, что сегодня компания объявит об инвестициях в произведшего фурор бота ChatGPT.

Акции авиаконструкторской компании Boeing Inc выросли на 1,1% после подтверждения вчерашнего сообщения о том, что она предполагает убрать 2000 офисных рабочих мест путем естественной убыли и сокращений.

В понедельник индексы Уолл-стрит снизились ввиду ожидающегося сохранения высоких ставок на длительный период. Однако с начала года три основных индекса остаются в плюсе. Nasdaq набрал 13,6% при поддержке восстанавливающихся акций компаний с крупной капитализацией.

До открытия торгов должна отчитаться за 4-й квартал Royal Caribbean Cruises, а после закрытия ожидается отчет Chipotle Mexican Grill Inc.

Согласно Refinitiv, пока что результаты опубликовали 254 компании из расчетной базы S&P 500, и у 69,3% результаты превзошли ожидания. Однако аналитики прогнозируют снижение прибыли за 4-й квартал на 2,8%.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на DJIA прибавили 4 пункта, или 0,01%, e-mini на S&P 500 выросли на 5,25 пункта, или 13% а e-mini на Nasdaq 100 — на 34 пункта, или 0,27%.

Акции Bed Bath & Beyond на премаркете упали на 31,7%. Испытывающий проблемы ретейлер товаров для дома намерен предпринять последнюю попытку избежать банкротства — привлечь 1 млрд долларов.