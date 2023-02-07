МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы находятся в ожидании дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США после сильных данных по рынку труда. Индексы США снижаются в ожидании выступления председателя ФРС Пауэлла

По состоянию на 17.38 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,32% — до 33783,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивался на 0,06%, до 11894,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,2%, до 4102,79 пункта.

Опубликованные в пятницу данные о занятости оказались лучше прогнозов, что вызвало опасения на рынке относительно возможного ужесточения тона ФРС США и более "ястребиных" решений регулятора в дальнейшем.

"Укрепление рынка труда теоретически делает маловероятным то, что Федрезерв остановит повышение ставки в ближайшее время. ФРС необходимо увидеть замедление как рынка труда, так и инфляции перед тем, как она сможет обосновать изменение подхода к ставкам", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).

Именно поэтому трейдеры находятся в ожидании выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, которое состоится позднее во вторник.