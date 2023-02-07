Фондовые индексы Франции и Германии во вторник снизились, британский — снизился
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии снизились по итогам торгов вторника, британский индикатор вырос после публикации сильного корпоративного отчета BP, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36% — до 7 864,71 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,07%, до 7 132,35 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15 320,88 пункта.
Во вторник акции британской энергетической компании BP подскочили в цене почти на 8% после публикации финансовой отчетности. По итогам четвертого квартала чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 4,6 раза — до 10,8 миллиарда долларов. Выручка выросла на 35%, до 70,35 миллиарда долларов.
Инвесторы также оценивали немецкую статистику. Так, объем промышленного производства в стране в декабре сократился сразу на 3,1% в месячном выражении, тогда как эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,7%.
https://1prime.ru/Index/20230207/839722762.html