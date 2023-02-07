МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии снизились по итогам торгов вторника, британский индикатор вырос после публикации сильного корпоративного отчета BP, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы снизились после роста по итогам прошедшей недели

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36% — до 7 864,71 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,07%, до 7 132,35 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15 320,88 пункта.

Во вторник акции британской энергетической компании BP подскочили в цене почти на 8% после публикации финансовой отчетности. По итогам четвертого квартала чистая прибыль BP, приходящаяся на акционеров, увеличилась в 4,6 раза — до 10,8 миллиарда долларов. Выручка выросла на 35%, до 70,35 миллиарда долларов.

Инвесторы также оценивали немецкую статистику. Так, объем промышленного производства в стране в декабре сократился сразу на 3,1% в месячном выражении, тогда как эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,7%.