МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. На торги влияет динамика индексов США и ожидания по экономике Китая. Фондовые биржи АТР торгуются разнонаправленно на ряде факторов

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,62% — до 3 252,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2 158,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,38%, до 21 365 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,2% — до 2 478,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 7 488,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,29%, до 27 527 пунктов.

На настроения инвесторов влияет динамика фондовых индексов США. В среду биржи Уолл-стрит показали снижение, причем технологический индекс NASDAQ упал на 1,7%.

В то же время трейдеры в целом оптимистично настроены по поводу перспектив экономики Китая после того, как в конце прошлого года власти ослабили карантинные ограничения. А в среду рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП КНР на 2023 год сразу до 5% с предыдущей оценки в 4,1%.