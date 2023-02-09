МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, при этом более 1% прибавили китайские индикаторы, свидетельствую данные торгов. В США снизились биржевые цены на сою и кукурузу

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,18%, до 3270,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,54%, до 2174,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,6%, до 21624,36 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,09%, до 2481,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 на 0,53%, до 7490,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,08%, до 27584,35 пункта.

Неопределенность на рынкам Азии происходит в разгар сезона финансовой отчетности компаний. Так, в четверг свои результаты представила Toyota, чья чистая прибыль снизилась на 18%.

"Нормализация первичного рынка все еще зависит от восстановления продаж и работы компаний", — сказал агентству Блумберг портфельный менеджер China Life Franklin Asset Management Co Эдди Ча (Eddie Chia).