МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг демонстрируют сильный рост благодаря финансовым отчётам некоторых компаний, свидетельствуют данные торгов.

Гонконгская фондовая биржа

Азиатские биржи закрылись разнонаправленно

По состоянию на 13.18 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,64%, до 7 935,3 пункта, Французский CAC 40 — на 1,38%, до 7 218,43 пункта, немецкий DAX — на 1,45%, до 15 635,15 пункта.

Сильными драйверами роста после публикации финансовых отчетов стали компании Siemens и AstraZeneca, их акции дорожают на 8,3% и 4,6% соответственно. Немецкая компания отчиталась о росте квартальной выручки, а британская фирма ожидает нарастить выручку в пределах 6% в текущем году.

Акции Unilever дорожают на 0,9% — ее квартальная выручка выросла на 11%.

Также немецкому индексу могло помочь то, что хотя годовая инфляция в стране по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% по итогам прошлого года, аналитики прогнозировали ускорение до 8,9%.

В то же время британский индекс несколько отстаёт от французского и немецкого, в том числе благодаря British American Tobacco (BAT), чьи акции падают в цене на 5,3%. Чистая прибыль компании в прошлом году сократилась, также фирма сообщила, что ожидает завершения продажи российского и белорусского бизнеса в текущем году. А бумаги Credit Suisse дешевеют на 5%, за год компания нарастила чистый убыток в 4,4 раза, до 7,293 миллиарда швейцарских франков (7,87 миллиарда долларов).