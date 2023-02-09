МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг демонстрируют сильный рост благодаря финансовым отчётам некоторых компаний, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись разнонаправленно

По состоянию на 13.18 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,64%, до 7 935,3 пункта, Французский CAC 40 — на 1,38%, до 7 218,43 пункта, немецкий DAX — на 1,45%, до 15 635,15 пункта.

Сильными драйверами роста после публикации финансовых отчетов стали компании Siemens и AstraZeneca, их акции дорожают на 8,3% и 4,6% соответственно. Немецкая компания отчиталась о росте квартальной выручки, а британская фирма ожидает нарастить выручку в пределах 6% в текущем году.

Акции Unilever дорожают на 0,9% — ее квартальная выручка выросла на 11%.

Также немецкому индексу могло помочь то, что хотя годовая инфляция в стране по итогам января, согласно предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% по итогам прошлого года, аналитики прогнозировали ускорение до 8,9%.

В то же время британский индекс несколько отстаёт от французского и немецкого, в том числе благодаря British American Tobacco (BAT), чьи акции падают в цене на 5,3%. Чистая прибыль компании в прошлом году сократилась, также фирма сообщила, что ожидает завершения продажи российского и белорусского бизнеса в текущем году. А бумаги Credit Suisse дешевеют на 5%, за год компания нарастила чистый убыток в 4,4 раза, до 7,293 миллиарда швейцарских франков (7,87 миллиарда долларов).