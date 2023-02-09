МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги четверга ростом на общем оптимизме инвесторов после корпоративных новостей из США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Европейские фондовые индексы выросли на фоне сезона отчетности

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,33% — до 7 911,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,96%, до 7 188,36 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 15 523,42 пункта.

Аналитики отмечают оптимистичные настроения на рынках, инвесторы оценивают финансовую отчетность и корпоративные новости. В центре внимания трейдеров в четверг оказалось заявление главы Walt Disney Боба Айгера о реструктуризации компании. На этом фоне акции Disney дорожают на 2%, в первые часы торгов в США рост достигал 4%.

"Фондовые рынки сохранили "бычий" настрой, делая акцент на хороших новостях…" — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).

Также в четверг европейские инвесторы оценивали статистику из Германии. Годовая инфляция в стране в январе, по предварительной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее, сообщило Федеральное статистическое бюро страны (Destatis). Аналитики ожидали ускорения показателя до 8,9%.