Фондовые биржи АТР преимущественно снижаются вслед за фондовыми индексами США
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу находятся преимущественно в "красной зоне", вслед за снижением американских фондовых индексов днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,6%, до 3 250,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 2 158,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,77%, до 21 242 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,6%, до 2 466,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 7 438,1 пункта; японский Nikkei 225 — растёт на 0,18%, до 27 634,5 пунктов.
На азиатских торгах отражается динамика индексов Уолл-стрит. Американские фондовые биржи в четверг закрыли торги в минусе, при этом технологический индекс NASDAQ сократился на 1%.
Рынки также обращают внимание на макростатистику. Так, инфляция в Китае ускорилась до 2,1% (по итогам прошлого года было 1,8%). А только за январь потребительские цены выросли на 0,8%.
Трейдеры также продолжают оценивать перспективы мировой экономики в свете стремления продолжить повышать ставки рефинансирования в разных странах, что усиливает риски рецессии.
"Продолжают поступать сигналы о том, что экономика сильнее, чем люди полагали. Вопрос в том, способна ли экономика и дальше сохранять эту устойчивость перед лицом ставок, которые намного выше, чем год назад", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего портфельного менеджера Globalt Investments Томаса Мартина (Thomas Martin).
https://1prime.ru/Index/20230210/839758727.html