МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу находятся преимущественно в "красной зоне", вслед за снижением американских фондовых индексов днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики

По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,6%, до 3 250,85 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 2 158,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,77%, до 21 242 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,6%, до 2 466,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 7 438,1 пункта; японский Nikkei 225 — растёт на 0,18%, до 27 634,5 пунктов.

На азиатских торгах отражается динамика индексов Уолл-стрит. Американские фондовые биржи в четверг закрыли торги в минусе, при этом технологический индекс NASDAQ сократился на 1%.

Рынки также обращают внимание на макростатистику. Так, инфляция в Китае ускорилась до 2,1% (по итогам прошлого года было 1,8%). А только за январь потребительские цены выросли на 0,8%.

Трейдеры также продолжают оценивать перспективы мировой экономики в свете стремления продолжить повышать ставки рефинансирования в разных странах, что усиливает риски рецессии.

"Продолжают поступать сигналы о том, что экономика сильнее, чем люди полагали. Вопрос в том, способна ли экономика и дальше сохранять эту устойчивость перед лицом ставок, которые намного выше, чем год назад", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего портфельного менеджера Globalt Investments Томаса Мартина (Thomas Martin).