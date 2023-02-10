МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются в пятницу, следует из данных торгов. Инвесторы продолжают отыгрывать финотчетность, оценивая и перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Wall street

Американские индексы растут на корпоративных новостях

По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,41% — до 33 597 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 12 281 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 4 065,25 пункта.

На предторгах сильную динамику показывают акции сервиса такси Lyft. Бумаги компании падают в цене на 33,1% после слабых прогнозов компании на текущий квартал. В частности, Lyft ожидает в первом квартале выручку в 975 миллионов долларов, что ниже прогноза рынков в 1,09 миллиарда. А скорректированный показатель EBITDA прогнозируется в текущем квартале в 5-15 миллионов долларов, тогда как средний прогноз аналитиков достиг 81,1 миллиона долларов.

Общие настроения ухода от риска также сдерживают торги. Азиатские индексы закрылись в пятницу снижением в пределах 2%, а биржи Европы показывают снижение до 1,5%.

Позднее будет опубликована статистика из США. Ожидается, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, составит, по предварительной оценке, 65 пунктов после январских 64,9 пункта. Аналитики также ждут снижение дефицита бюджета США в январе — до 63 миллиардов долларов после декабрьского показателя в 85 миллиардов долларов.

Трейдеры продолжают оценивать и перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 90,8% аналитиков в марте ожидает еще одного повышения учетной ставки на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых.