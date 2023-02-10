МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы опускаются в пятницу, следует из данных торгов. Инвесторы продолжают отыгрывать финотчетность, оценивая и перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американские индексы растут на корпоративных новостях

По состоянию на 14.27 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,41% — до 33 597 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 12 281 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 4 065,25 пункта.

На предторгах сильную динамику показывают акции сервиса такси Lyft. Бумаги компании падают в цене на 33,1% после слабых прогнозов компании на текущий квартал. В частности, Lyft ожидает в первом квартале выручку в 975 миллионов долларов, что ниже прогноза рынков в 1,09 миллиарда. А скорректированный показатель EBITDA прогнозируется в текущем квартале в 5-15 миллионов долларов, тогда как средний прогноз аналитиков достиг 81,1 миллиона долларов.

Общие настроения ухода от риска также сдерживают торги. Азиатские индексы закрылись в пятницу снижением в пределах 2%, а биржи Европы показывают снижение до 1,5%.

Позднее будет опубликована статистика из США. Ожидается, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, составит, по предварительной оценке, 65 пунктов после январских 64,9 пункта. Аналитики также ждут снижение дефицита бюджета США в январе — до 63 миллиардов долларов после декабрьского показателя в 85 миллиардов долларов.

Трейдеры продолжают оценивать и перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 90,8% аналитиков в марте ожидает еще одного повышения учетной ставки на 0,25 процентного пункта — до 4,75-5% годовых.