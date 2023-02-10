МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Торги на фондовых биржах США в пятницу начались в минусе. Акции корпоративных гигантов с высокими темпами роста оказались под давлением на фоне дальнейшего повышения доходности гособлигаций. Между тем бумаги Lyft падают после того, как компания, предоставляющая услуги по перевозке пассажиров, спрогнозировала прибыль в текущем квартале значительно ниже оценок. Фьючерсы Уолл-стрит в минусе на корпоративной отчетности

Dow Jones Industrial Average после открытия потерял 28,34 пункта, или 0,08%, до 33 671,54 пункта. S&P 500 опустился на 12,58 пункта, или 0,31%, до 4068,92 пункта, а Nasdaq Composite — на 74,98 пункта, или 0,64%, до 11 714,60 пункта.