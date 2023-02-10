МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы теперь находятся в ожидании данных об инфляции в стране. Американские индексы растут на корпоративных новостях

По состоянию на 18.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,31% — до 33594,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,01%, до 11671,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 4067,03 пункта.

На следующей неделе во вторник будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, годовая инфляция в стране по итогам января замедлилась до 6,2% с 6,5% месяцем ранее.

"Теперь, когда после объявлений о ставках и последних данных рынки впитали "ястребиную" реакцию центробанков, акцент снова смещается на статистику", — цитирует агентство Асоошиэйтед Пресс стратега ING Франческо Пезоле (Francesco Pesole).

В пятницу также была опубликована макростатистика по США. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в феврале увеличился до 66,4 пункта с январских 64,9 пункта, в то время прогнозировался рост до 65 пунктов.

Неделю фондовые индексы США могут завершить в минусе – с понедельника Dow Jones уменьшился на 0,7%, NASDAQ – на 2,5%, S&P 500 – на 1,6%.