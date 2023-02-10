МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы продемонстрировали снижение как в пятницу, так и по итогам всей недели, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы выросли на фоне сезона отчетности

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,36% — до 7 882,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 7 129,73 пункта, немецкий DAX — на 1,39%, до 15 307,98 пункта.

А за неделю FTSE 100 сократился на 0,24%, CAC 40 — на 1,44%, DAX — на 1,09%.

Инвесторы оценивали прогноз немецкой Adidas, которая ожидает падения продаж в 2023 году на 7-9%. Акции компании упали в цене почти на 11%.

Также в пятницу была опубликована британская макростатистика. ВВП Великобритании в четвертом квартале 2022 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,4%, а в квартальном не изменился. А промышленное производство в стране неожиданно выросло в декабре — на 0,3% в месячном выражении.