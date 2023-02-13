Японский Nikkei закрыл торги понедельника падением под давлением технологического сектора
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня снизился под давлением акций технологических гигантов, которые упали после аналогичной динамики американского индекса Nasdaq в пятницу. Компании, которые опубликовали мрачные прогнозы, также негативно повлияли на настроение инвесторов.
Nikkei по итогам сессии опустился на 0,88% до 27 427,32 пункта после падения до 27 266,94 пункта, минимума с 25 января.
Американский Nasdaq в пятницу снизился, так как акции корпоративных гигантов с высокими темпами роста попали под давление на фоне роста доходности гособлигаций. Бумаги Lyft резко подешевели после публикации разочаровывающего прогноза относительно прибыли.
Акции Tokyo Electron упали на 4,39% и возглавили спад в Nikkei. Бумаги Advantest подешевели на 1,57%, а акции SoftBank Group — на 1,12%.
Бумаги Shiseido потеряли 3,97%. Производитель косметики прогнозирует 18%-ное сокращение годовой чистой прибыли.
Акции Olympus опустились на 2,25% после того, как производитель медицинского оборудования понизил годовой прогноз чистой прибыли.
Сектор производителей прецизионных приборов под давлением акций Olympus упал на 2,1%, возглавив потери среди 33 субиндексов Токийской фондовой биржи.
Более широкий индекс Topix снизился на 0,47% до 1977,67 пункта.
Акции Honda Motor подорожали на 4,54% после того, как автопроизводитель отчитался о росте операционной прибыли за 3-й финансовый квартал на 22%, сильнее ожиданий.
Бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group поднялись на 0,89%, благодаря чему банковский сектор набрал 0,63%. Инвесторы ожидают, что при новом управляющем, которым, вероятно, станет Кадзуо Уэда, Банк Японии может скорректировать свою сверхмягкую денежно-кредитную политику.
Сектор нефтеразведывательных компаний подскочил на 5,48% и возглавил прирост после подъема цен на нефть в пятницу.
https://1prime.ru/Index/20230213/839785060.html