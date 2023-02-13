МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в понедельник повышается при поддержке акций Smiths Group, хотя инвесторы сохраняют осторожность перед выходом в США ключевых инфляционных макроданных, которые должны пролить свет на будущую динамику процентных ставок. Индекс Nikkei опустился под давлением технологического сектора

FTSE 100 утром прибавил 0,2% и удерживается вблизи рекордных уровней, достигнутых на прошлой неделе.

Акции технологической компании Smiths Group подорожали на 1,6% после того, как Goldman Sachs начал их аналитическое покрытие с рейтинга "покупать".

Индекс FTSE 250, больше ориентированный на внутренний рынок, опустился на 0,1%.

Во вторник будет опубликован американский индекс потребительских цен (CPI), а позднее на этой неделе — британские данные по инфляции.

Сегодня опрос показал, что британские работодатели планируют повысить заработную плату сотрудников на максимальную величину как минимум за последние 11 лет.