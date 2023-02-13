МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обратили внимание на улучшение Еврокомиссией (ЕК) прогнозов по росту ВВП Евросоюза и еврозоны. Аналитики подсчитали расходы ЕС на поддержку потребителей в энергокризис

По состоянию на 12.42 мск британский индекс FTSE 100 вырос на 0,21%, до 7 899,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 7 169,15 пункта, немецкий DAX — на 0,22%, до 15 341,85 пункта.

Ранее в понедельник ЕК в своем зимнем прогнозе повысила оценку роста реального ВВП Евросоюза на текущий год — до 0,8% с 0,3% в предыдущем, осеннем прогнозе. Оценка роста ВВП еврозоны, куда входит 20 из 27 государств союза, была повышена на текущий год: до 0,9% с 0,3%.

Как объясняется в прогнозе, перспективы экономического роста в ЕС на текущий год улучшились на фоне снизившихся цен на газ, а уровень безработицы был на рекордно низком уровне. Также в прогнозе была снижена оценка инфляции в еврозоне на текущий год — до 5,6% с 6,1% в предыдущем, по ЕС — до 6,4% с 7,0%.

Во вторник будет опубликована вторая оценка по динамике ВВП еврозоны в четвертом квартале. Аналитики полагают, что оценка годового роста будет сохранена на уровне в 1,9%, квартального — в 0,1%.